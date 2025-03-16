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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

متحدث الوزراء: زيادة كبيرة فى أعداد المتقدمين للوحدات السكنية

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني
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قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك زيادة كبيرة في عدد المتقدمين للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن التوزيع الجغرافي يكون بناء على احتياجات كل محافظة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن صندوق التمويل العقاري اكتسب خبرة كبيرة على مدار السنوات الماضية، سواء من حيث المشروعات التى ينفذها، ومن حيث ثقة المتقدمين خلال العرض الذي جرى تقديمه أمس من خلال الجولة.

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء أن الصندوق يراعي فى الوحدات التى يطرحها الاحتياجات على مستوى كل محافظة، كما أن أغلب الوحدات تتجه إلى الإسكان محدودي الدخل، وهناك جزء آخر لمتوسطي الدخل.

المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء وحدات السكنية متوسطى الدخل