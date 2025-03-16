محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء مجمع المواقف الشرقي لسيارات السيرفيس بالكفور

واصل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مجمع المواقف الشرقى لسيارات السيرفيس " محافظات وأقاليم " بالكفور بمدينة كوم أمبو ، والمقام على مساحة 12 ألف و 600 م2 ، ليستوعب 190 سيارة سيرفيس، بالإضافة إلى منطقة للخدمات تشمل 16 محل تجارى وكافتيريا و2 مكتب إدارى ومسجد حيث يأتى تنفيذه ضمن 19 مشروع للإدارة المحلية بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء مجمع المواقف الشرقى لسيارات السيرفيس بالكفور

وأثناء جولته التفقدية بالموقف برفقة القيادات التنفيذية ، شدد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة الإنتهاء من هذا المجمع بحيث يتم خلال أسبوعين نهو الأعمال الإنشائية ليعقبها تنفيذ أعمال الرصف واللاندسكيب والدهانات والكهرباء ، ولاسيما أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 93 % ، وبتكلفة بلغت 27 مليون جنيه ليتم تشغيله فى أقرب وقت لما سيحققه من عوائد إيجابية عديدة لتحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين والمركبات .

إنشاء الموقف يتكامل مع افتتاح وتشغيل موقف رؤوف غرب مدينة كوم أمبو لسيارات السيرفيس

وأوضح المحافظ أن إنشاء هذا الموقف يتكامل مع إفتتاح وتشغيل موقف رؤوف غرب مدينة كوم أمبو لسيارات السيرفيس ، والذى يخدم أكثر من 150 ألف نسمة من المترددين على المواقف الداخلية والأقاليم بالمحافظات المجاورة حيث تم تشغيله فى نوفمبر الماضى حيث يأتي ذلك وفقاً للنهج الذى يتم تطبيقه لسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارية ليجنى المواطن الأسوانى ثمار الإنجازات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة حيث يقام موقف رؤوف بكوم أمبو على مساحة 16 ألف و 800 م2 ، وتكلف إنشاؤه 28.3 مليون جنيه ليستوعب 232 سيارة ، و 20 محل خدمى متعدد الأنشطة ، ومبنى إدارى وكافتيريا ومسجد ، و 4 دورات مياه ، بالإضافة إلى كافتيريا ومطعم ، ومزود بأحدث أنظمة للإطفاء بإجمالى 11 صندوق إطفاء كامل بالمشتملات المتنوعة .

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