ألقت أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة القبض على المتهمين بالتشاجر بمنطقة الجمالية.

تعود الواقعة فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن نشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول 3 أشخاص “أحدهم مصاب بجرح قطعى باليد” بحوزتهم عصا خشبية طرف ثان: (شخصان) بحوزتهما سلاح أبيض، على إثر خلافات الجيرة بينهم تطورت لمشاجرة وقيامهم بالتعدى على بعضهم البعض ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، , تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهما ( سلاح أبيض – عصا خشبية) المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهما أيدوا ما سبق، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.