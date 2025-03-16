وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنعيّ 100 و200 الحربي لمتابعة سير العمل وتطوير الإنتاج

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة سير العملية الإنتاجية بمصنعيّ أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) وإنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، وذلك للتأكد من الالتزام بخطط الإنتاج اليومية، وتطبيق معايير الجودة، وتعزيز إجراءات الأمن الصناعي.

وحرص الوزير على الحضور مع بداية يوم العمل بمصنع 100 الحربي، حيث تفقد خطوط الإنتاج وورشة التجميع النهائي للمنتجات العسكرية، والتي تشمل الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة، وكباري الاقتحام، والصلب المدرع المستخدم في صناعة المركبات القتالية والدبابات.

كما استعرض الطاقة الإنتاجية للمصنع في تصنيع المنتجات الهندسية مثل ألواح الصلب وعروق البيلت وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ، والتي تُستخدم في المشروعات القومية.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بإجراءات الأمن الصناعي، خاصةً في مواقع العمل التي تتطلب التعامل مع درجات حرارة عالية وآلات صهر وتشكيل المعادن. كما أكد على أهمية جذب الاستثمارات وعقد شراكات استراتيجية جديدة مع جهات الدولة المختلفة لدعم خطط التحديث والتطوير.

وقد واصل وزير الإنتاج الحربي جولته التفقدية بمصنع 200 الحربي؛ حيث اطلع على سير العمل في خط الإنتاج الرئيسي المسؤول عن إنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة، ومن أبرز المنتجات العسكرية للمصنع راجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200".

كما تفقد المشاريع المدنية التي ينفذها المصنع، مثل إنتاج الأتوبيسات الكهربائية "SETIBUS" للنقل الأخضر، وتحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تصنيع عبوات كرتونية صديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز.

وخلال الجولة، شدد الوزير على تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية، وضرورة الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية، وإجراء الصيانة الدورية للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج، مع مراجعة مستمرة لموقف المخزون وخطط الإنتاج.

كما أكد الوزير أن الزيارات الميدانية المستمرة للمصانع التابعة للوزارة تهدف إلى التحديد الدقيق لسبل تطوير الشركات، بما يضمن تحسين الأداء، وزيادة الإنتاج، ورفع مستوى الجودة، بما يعزز مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للصناعات العسكرية والمدنية في مصر.