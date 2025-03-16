ضبط قائد سيارة بتهمة التعدي لفظيا على رجل مرور بسور مجرى العيون

القت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على قائد سيارة لقيامه بالتعدى لفظيا على أحد رجال المرور أثناء تنظيمه حركة السير بمنطقة سور مجرى العيون .



فقد جاء فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بالتعدى على أحد رجال المرور بمنطقة سور مجرى العيون بالقاهرة، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 مارس الجارى وأثناء قيام أحد رجال المرور المُعين لتنظيم الحركة المرورية بمنطقة سور مجرى العيون بتحرير مخالفة مرورية لقائد إحدى السيارات لقيامه بتعطيل الحركة المرورية عمداً ، قام قائد السيارة المذكور بالتعدى عليه بالسب ولاذ بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.