أعمال الأجزاء بـ"دراما رمضان".. جودر 2 عمل تاريخي بطابع مختلف

في تحد جديد من طبيعة الأعمال التي تنتمي للأعمال القصصية التاريخية، ينافس مسلسل جودر بالجزء الثاني خلال الموسم الحالي لدراما رمضان، وسط ندرة لتلك الأعمال خلال السنوات الأخيرة من المواسم الرمضانية.

الجزء الأول.. تقديم مختلف لعمل تاريخي

وقدم المسلسل في الجزء الأول معالجة بنمط جديد لقصص ألف ليله وليله، والتي لها أثر نفسي في وجدان الجمهور المصري والعربي، وباع كبير في التاريخ الدرامي والتراثي، وقدمت الكثير من الأعمال الخاصة بهذا الإرث الفني الكبير، وذلك على مدار السنوات الماضية.

وحقق منها النجاح، ومنها من لم ينجح، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً لأسرة المسلسل، في تقديم جزء ثان للمسلسل، وسط زخم فني كبير للموسم الرمضاني .

المسلسل بطولة ياسر جلال، وياسمين رئيس، وتارا عماد، ونور، ووفاء عامر، تأليف أنور عبدالمغيث، والإخراج إسلام خيرى