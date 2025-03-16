"سلامة الغذاء": الإفراج السريع عن 850 رسالة غذائية خلال أسبوع

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الأحد، عن عدد الرسائل الغذائية التي تم الإفراج عنها تحت التحفظ “إفراج مؤقت” بلغ 850 رسالة، وعدد الرسائل التي تم الإفراج عنها بمنظومة الإفراج السريع 390 رسالة، وعدد الرسائل التي تم إجراء محضر إثبات حالة أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات 32 رسالة، فيما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 129 مستورد.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 89 منتجًا و8 شركات، كما فحصت الإدارة 230 منتج جديد، وأصدرت 6 شهادات بيع حر.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 40 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 21 شكوى وجاري فحص 19 شكوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 276 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسكندرية، الغربية، الدقهلية، أسوان، كفر الشيخ، الغردقة، الوادي الجديد، بور سعيد، ومدينة الشروق، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 43 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، الجيزة، البحيرة، الاسكندرية، أسيوط، بورسعيد، سوهاج، الاسماعيلية، المنيا، الغربية، دمياط، القليوبية، المنوفية، بني سويف، الدقهلية وقنا.

وتم تسجيل 670 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 542 معاينة، فيما استوفت 406 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 32 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الاسكندرية، القليوبية، كفر الشيخ، المنوفية، أسوان، قنا، الفيوم، البحر الأحمر وأسيوط.

وتم تسجيل 5 منشآت تخزينية خلال الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة إلى 1258 مخزنًا.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 45 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 1335 منشأة.

كما أصدرت الهيئة 977 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، والتحفظ على 171 رسالة غذائية واردة خلال الأسبوع الماضي.