بتكلفة 884 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتفقد مشروع توسعة محطة مياه بكوم أمبو

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوا الأعمال الجارية بمشروع توسعة محطة مياه الشرب بقرية فطيرة بكوم أمبو بطاقة 35 ألف م3 / يوم ، وتضم خزان سعة 7 ألاف م3 ، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 884 مليون جنيه ، لتضاف إلى سعة المحطة القديمة بطاقة 70 ألف م3/ يوم، والتى يتم تنفيذ أعمال للإحلال والتجديد بها وتقام المحطة على مساحة 6.5 فدان بواقع 29 ألف و 400 م2 ، ويوجد مرحلة مستقبلية للمشروع بنظام ( الدينا ساند ) حيث تم إنجاز 82 % من الأعمال المدنية ، و 80 % من الأعمال الكهروميكانيكية .

بتكلفة 884 مليون جنيه .. محافظ أسوان يتفقد مشروع توسعة محطة مياه الشرب بفطيرة بكوم أمبو

جاء ذلك من أجل الوقوف ميدانياً على معدلات الإنجاز بالمشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " داخل مركز ومدينة كوم أمبو بإجمالى 554 مشروع بتكلفة 7.4 مليار جنيه لخدمة أكثر من 200 ألف نسمة .

سرعة الإنتهاء من توسعة محطة مياه الشرب بقرية فطيرة فى يونيو القادم

وأثناء جولته التفقدية لمكونات المشروع برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، والمهندس عامر حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، وطه حسين رئيس المدينة ، أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته للشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من هذا المشروع الحيوى لتوسعة محطة مياه الشرب بقرية فطيرة فى يونيو القادم لمساهمتها فى تحسين المياه بعدد من القرى بكوم أمبو ونصر النوبة ، والتي تضم قرى إقليت ، وأبو وير ، والرغامة والعدوة وكرم الديب ومنيحة وغرب كوم أمبو ، وعدد من قرى نصر النوبة .

وأكد محافظ أسوان على أن مشروعات حياة كريمة أحدثت نقلة نوعية ملموسة داخل قرى محافظة أسوان فى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لهذه المشروعات التي وصلت إلى 2059 مشروع داخل 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية بمراكز المراحلة الأولى في إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، ليتكامل ذلك مع المشروعات المدرجة بقرى المرحلة الثانية بمركزى أسوان ودراو .

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