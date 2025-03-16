الأسبوع الماضي.. تصدير 220 ألف طن من المنتجات الغذائية والبطاطس والموالح على رأس القائمة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي العاشر لعام 2025، وذلك عن الفترة من 8 – 14 مارس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 76 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 20 مصنعًا بعموم الجمهورية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 51 زيارة، وتم تسجيل 10 منشآت وجاري إدراج 8 منشآت بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3493 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1717 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4950 رسالة بنحو 220 ألف طن لعدد 1500 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 585 صنف من خضراوات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

ومازالت البطاطس تتصدر قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 45 ألف طن، تليها خضراوات مشكلة مجمدة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 67 صنف بنحو 82 ألف طن.

وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 60 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 13 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 2 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 33 صنف بنحو 75 ألف طن.

ومثلت السعودية ولبنان وروسيا وهولندا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 180 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول الأسبوع الماضي في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 900 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 714 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 700 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 935 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1930 رسالة بنحو 348 ألف طن لعدد 840 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 215 صنف من قمح، فول الصويا وزيوت متنوعة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها أوكرانيا، أمريكا واندونيسيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 570 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 350 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 315 رسالة.