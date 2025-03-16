ما هي الكمية المثلى من الماء للحفاظ على صحة الكلى؟

كشف الدكتور سيرغي أغابكين المتخصص فى جراحة المسالك البولية بمركز أطباء موسكوعن أهمية كمية الماء التى يجب تناولها يوميا وتاثيرها على الصحة العامة وفقا لما نشرتة مجلة فيستي. رو.

وقال:هناك منتجات تساعد على الوقاية من حصى الكلى ولذلك يجب ألانتباه جيدا للنظام الغذائي حيث يعد الجزر والورد البري من اهم تلك المنتجات لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين А الذي يؤثر إيجابيا في للغشاء المخاطي للمسالك البولية.

كما يجب شرب كمية كافية من الماء والتى تتمثل فى شرب لترين من الماء يوميا ولكن من المهم أيضا الانتباه إلى حجم البول اليومي كمل يجب أن لا تقل كمية الماء التى تم تناولها فى اليوم عن كمية السوائل التي يفقدها الجسم خلال نفس الفترة حيث يفقد الجسم حوالي ثلاثة مليلتر لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميا للنساء وأربعة مليلتر للرجال خلال التعرق والتنفس والبول أي أن استهلاك الماء لا ينبغي أن يقل عن هذا الرقم .

كما يجب زيادة تناول السوائل من المفيد أيضا تقليل كمية الملح في النظام الغذائي لأنه يساعد على إزالة الكالسيوم في البول وهو المادة التي تتكون منها الحصى في أغلب الأحيان. كما ينصح الأطباء بالحد من تناول البروتين الحيواني ومنتجات الألبان في النظام الغذائي، وعلى العكس من ذلك، زيادة كمية الألياف.