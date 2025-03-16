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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محلل سياسى: القوات الروسية تحرز تقدما متسارعا فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا
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قال الدكتور سمير أيوب، المحلل السياسي، إن هناك فشلًا في الهجوم الأوكراني بعد مرور عام ونصف العام، لافتًا إلى أنه كان مدعومًا من حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ووقتها لم تكن الدول الأوروبية، أو كل الدول الداعمة لنظام كييف تدعو إلى وقف إطلاق النار، إلا بعد انسحاب القوات الروسية من معظم الأراضي التي حررتها في أوكرانيا.

وأضاف سمير أيوب، خلال مداخلة عبر سكايب، بقناة extra news، اليوم قد تبدلت الأحوال، ونرى أنه منذ عام ونصف العام، فالقوات الروسية تحرز تقدمًا كان بطيئًا في السابق، لكن اليوم أصبح هذا التقدم يتسارع يومًا بعد يوم.

وأفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، اليوم الأحد، نقلًا عن إعلام روسي، بأن الجيش دمر 31 مسيرة أوكرانية خلال الليل، وعلى جانب آخر، قال سيرج لافروف، وزير الخارجية الروسي، إنه على جميع الأطراف الانخراط في حوار سياسي من أجل إيجاد حل لتجنب مزيد من إراقة الدماء.

 

الهجوم الأوكراني حلف الناتو الولايات المتحدة كييف