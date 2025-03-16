الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى يوم الجمعة 21 مارس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الاحد الى الجمعة 21 مارس، حيث تستمر الموجة الحارة على أغلب الانحاء، ويسود طقس حار نهارا على اغلب الانحاء مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

واوضحت الارصاد انه يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

واشارت الارصاد الى انه اعتبارا من الاربعاء 19 مارس ستنخفض درجات الحرارة على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 4_5 درجات ويصاحبها نشاط للرياح وامطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى.

ونوهت الارصاد انه من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار اليها سابقا علي القاهرة والوجة البحرى العظمى 26_33 درجة والصغرى 14_20 درجة.