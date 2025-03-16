أمانة الإعلام بـ "الجبهة الوطنية" تعكف على بلورة رؤية إعلامية تخدم الوطن والمواطن

اجتمعت الأمانة المركزية للإعلام بحزب الجبهة الوطنية، برئاسة الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ، حيث أكد مسلم أن أمانة الإعلام تعكف حاليا على بلورة رؤية إعلامية قادرة على ترسيخ استراتيجية وأهداف حزب الجبهة الوطنية في خدمة الوطن والمواطن، وكذلك إطلاق استراتيجية إعلامية قادرة على إيصال رؤية وأهداف الحزب بوضوح وشفافية للمواطنين، وأيضا تحليل اتجاهات الرأي العام والتعامل مع الأزمات والتحديات بسرعة وفاعلية .

وأشار الدكتور محمود مسلم، إلى أن أمانة الإعلام تستهدف أيضا بناء خطاب سياسي ومجتمعي واع لتعزيز الثقة والتواصل المباشر مع المواطنين عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن حزب الجبهة الوطنية يؤمن بقوة وتأثير الرسائل الإعلامية الصادقة وقدرتها على التغيير والإصلاح المجتمعي، مستندة في ذلك إلى تطلعات الشعب المصري العظيم نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقا.

يذكر أن اجتماع الأمانة المركزية للإعلام بحزب الجبهة الوطنية قد عقد بحضور الكاتب الصحفي النائب عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ الأمين المساعد للإعلام، والإعلامي أحمد عبد الصمد الأمين المساعد للإعلام، وأعضاء أمانة الإعلام، الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، والدكتور عمر علم الدين مدير تحرير روزاليوسف، وتامر السيد نصر رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الدعاية والإعلام، والدكتورة داليا المتبولي أستاذ مساعد الإعلام بجامعة دمياط، والإعلامي الدكتور فولي أبو السعود مدير عام بالهيئة الوطنية للإعلام، والإعلامية داليا أيمن عبد المنعم، ومحمد المسلمي المراسل البرلماني بقناة إكسترا نيوز، وعمر حسنين مدير تحرير المصري.