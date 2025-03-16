بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة وفعاليات جامعة أسيوط خلال أسبوع من 7 إلى 13 مارس 2025

أصدرت جامعة أسيوط، بالإنفوجراف حصادها الأسبوعي، لأهم الأنشطة والفعاليات، خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 7 مارس حتى 13 مارس 2025، حيث هنأ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مؤكدًا اعتزاز الجامعة بهذه المناسبة الوطنية.

كما وجه رئيس جامعة أسيوط التهنئة للفرق الطبية والإدارية بمستشفيات جامعة أسيوط بمناسبة تجديد شهادات الأيزو 9001:2015، مشيدًا بجهودهم في تحقيق معايير الجودة العالمية.

وأشاد الدكتور المنشاوي بنجاح الفريق الطبي بمستشفى صحة المرأة في إجراء ثلاث عمليات دقيقة باستخدام تقنية (HIPEC) للحقن الكيماوي الموجه بالحرارة، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية تواصل تحقيق إنجازات طبية متميزة بفضل التكامل بين التخصصات واستخدام أحدث التقنيات العلاجية.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات عن مد فترة التقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين حتى 13 مارس 2025، في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز الكفاءات الأكاديمية.

وشهدت جامعة أسيوط الحفل الختامي للنسخة الخامسة من مهرجان "180 درجة"، الذي يُعنى بتنمية مهارات القراءة واكتشاف المواهب بين الطلاب.

وبرعاية الدكتور أحمد المنشاوي، نظمت جامعة أسيوط الدورة الرياضية الرمضانية، والتي تتضمن منافسات في كرة القدم، الكرة الطائرة، وتنس الطاولة، وسط مشاركة طلابية واسعة.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية المخطط الشامل لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي أعدته الجامعات المصرية بالتعاون مع أجهزة الدولة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية.

وجّه الدكتور المنشاوي التهنئة للمرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيدًا بدورها البارز في المجتمع ومساهماتها في مختلف المجالات.

أطلق مركز التنمية المستدامة بجامعة أسيوط برامج تدريبية جديدة، كما عزز شراكاته المحلية والدولية، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

نظّمت كلية الخدمة الاجتماعية ورشة عمل تحت عنوان "محاكاة اجتماعية لرفع الوعي الصحي"، استهدفت زوار مستشفيات جامعة أسيوط لتعزيز الثقافة الصحية.

احتفت الجامعة بفوز طلابها بكأس العباقرة جامعات للموسم السابع، للعام الثاني على التوالي، حيث أشاد الدكتور المنشاوي بأدائهم المتميز، مؤكدًا دعم الجامعة للإبداع والابتكار.

أصدر رئيس الجامعة قرارات باستمرار قيام عميدي كليتي التمريض والعلوم بأعمال عميد الكلية، إلى جانب تعيين وتكليف 7 قيادات أكاديمية جديدة بجامعة أسيوط.

تستعد الجامعة لتنظيم ملتقى "الطلاب ذوي الإعاقة في ضوء التصنيف الأكاديمي الدولي للجامعات"، حيث أكد الدكتور المنشاوي أن دعم وتمكين ذوي الإعاقة يمثل أولوية في استراتيجية الجامعة.

تفقد الدكتور المنشاوي سير العمل الإداري بالجامعة، وعقد اجتماعًا لمناقشة خطط التطوير المؤسسي، مشددًا على أهمية تعزيز الخدمات التكنولوجية وتحسين كفاءة الأداء الإداري.

اجتمع رئيس جامعة أسيوط مع وفد مديرية المالية لمناقشة تطوير القطاع المالي بالجامعة، كما واصلت الجامعة تطوير قاعات الاستذكار الهادئ استعدادًا لمنظومة الاختبارات الإلكترونية.

شاركت جامعة أسيوط في الإفطار الجماعي الذي نظمته الغرفة التجارية، حيث أكد الدكتور المنشاوي أهمية التعاون مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

شارك الدكتور المنشاوي أسرة "طلاب من أجل مصر" في حفل إفطار جماعي، مشيدًا بجهودهم المتميزة في الأنشطة الطلابية.

وأعلن رئيس الجامعة انضمام مجلة كلية الهندسة إلى قاعدة بيانات Scopus العالمية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة دوليًا.

كرّمت كلية التربية النوعية المشاركين في القوافل الفنية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بحضور الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أعلنت وحدة المشروعات الابتكارية والإبداع الطلابي عن تمديد فترة التقديم لمسابقة تمويل مشروعات التخرج المبتكرة حتى نهاية مارس.

قام الدكتور المنشاوي بزيارة جامعة أسيوط الأهلية، حيث تابع تجهيز الكليات والمعامل، ووجّه بسرعة استكمال التحول الرقمي والصيانة الدورية.

أعلنت الجامعة عن تعاون استراتيجي مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بهدف تعزيز البحث العلمي والدراسات الإستراتيجية.