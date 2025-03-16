أعمال الأجزاء بـ"دراما رمضان".. "المداح 5" جمهور من نوع خاص

نجح مسلسل "المداح" فى تكوين شعبية كبيرة على مدار 4 مواسم عرض في دراما رمضان، وذلك بتقديم نوعية رغم أنها مغامرة أن تعرض أعمال تنتمي للرعب والعالم السفلي، إلا أنها لاقت قبولاً مع الجمهور.

جمهور من نوع خاص

نجح المسلسل فى أن يستمر عرضه ونجاحه على مدار أربعة أعوام متتالية، ومازال ينافس حتى الآن بنفس الجمهور الذي يتابع وبنفس درجة النجاح إلى حد كبير مع عرض عدد من حلقات الجزء الخامس خلال الموسم الحالي.

والمسلسل بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، مي سليم، حمزة العيلي، تامر شلتوت، حنان سليمان، والإخراج أحمد سمير فرج.