مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفاد شهود عيان - بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

من ناحية أخرى.. أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في بلدة "الرام" شمال القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (46 عاما) برصاص في القدمين، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري الجاثم على أراضي بلدة الرام، وجار نقله إلى المستشفى.