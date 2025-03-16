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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى الثلاثاء المقبل

حالة الطقس
حالة الطقس
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اعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، حتى الثلاثاء المقبل، وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 33 درجة.

وأوضحت الأرصاد انه تبقى الشبورة المائية  صباحاً هى الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. 

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار نهارا على اغلب الانحاء مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت هيئة الارصاد انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 34 للعظمي والصغرى 16 درجة، وعلى جنوب الصعيد  38 للعظمي والصغري 19 درجة .

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