صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة، بصورة جماعية في بداية تعاملات جلسة، اليوم الأحد- أولي جلسات الأسبوع، الموافق 16 مارس 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.61%، ليغلق عند مستوى 31,480.65 نقطة ، كما ارتفع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.83%، ليغلق عند مستوى 8,860.03 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.7%، ليغلق عند مستوى 12,295.62 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 3,391.15 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.6%، ليغلق عند مستوى 7,248.93 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX TR"، بنسبة 0.58%، ليغلق عند مستوى 13,843.17 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.76% ليغلق عند 39,445.37 نقطة.