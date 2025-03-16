كأس العالم للأندية 2025.. وفد الأهلي يسافر إلى أمريكا لحضور ورشة عمل عن المونديال

يسافر وفد رسمي من النادي الأهلي اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في ورشة عمل بمدينة ميامي الأمريكية استعدادا لمشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي تقام بنظامها الجديد للمرة الأولى في الصيف المقبل.

وتقام الورش الفنية الخاصة بمونديال الأندية 2025 خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس الجاري تمهيداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

ويضم وفد النادي الأهلي مُمثلين عن عدة إدارات بالنادي، وسيتوجه الوفد إلى أمريكا اليوم على أن يحضر فى اليوم التالي حفل عشاء يشارك فيه ممثلو الـ32 فريقا المشاركة في كأس العالم للأندية وستقام ورشة العمل يومى 18 و19 مارس، قبل أن يعود الوفد يوم 20 مارس إلى القاهرة.

قرعة كأس العالم للأندية 2025

وأسفرت قرعة كأس العالم للاندية 2025 الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل بمشاركة 32 فريقا عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى وسيخوض مباراة الافتتاح أيضا.

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي وسياتل الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيورز، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، ليون المكسيكي، الترجي التونسي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومنينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند، أولسان الكوري الجنوبي، صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، يوفنتوس، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد، ريد بول سالزبورج، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.

مواعيد مباريات الأهلي في مونديال الأندية 2025

يفتتح الأهلي النسخة الأولى من بطولة العالم للأندية بالنظام الجديد بمواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى يوم 14 يونيو بملعب "هارد روك" في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة، فيما يلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية يوم 19 يونيو بملعب "ميتلايف" في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت واشنطن، السابعة مساء بتوقيت القاهرة ويختتم الأهلي دور المجموعات بمواجهة بورو البرتغالي يوم 23 من الشهر ذاته بملعب "ميتلايف" في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت واشنطن، الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة.