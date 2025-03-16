الحرس الثوري الإيراني: الحوثيون يتخذون قراراتهم بشكل مستقل وردنا سيكون حاسما إذا تم تهديدنا

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني حسن سلامي، اليوم الأحد، أن الحوثيين يتخذون قراراتهم العملياتية بشكل مستقل وإذا تم تهديدنا من أي جهة فسيكون ردنا حاسما ومصيريا، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام قريبة من الحوثيين أن الغارات الجوية التي شنّتها القوات الأمريكية منذ مساء السبت الماضي على عدة مواقع تابعة للجماعة في اليمن أسفرت عن مقتل قيادات حوثية رفيعة.

وأفادت المصادر بأن القصف الأمريكي استهدف منطقة بيت سكران في محافظة البيضاء، وكذلك منطقة عطان في صنعاء، إضافة إلى شارع الستين. كما شمل الهجوم محطة كهرباء في مدينة ضحيان، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة والمناطق المحيطة بها.

بعد الغارات، أعلن الرئيس الأمريكي أن جيشه بدأ عملية عسكرية حاسمة ضد الحوثيين، مشيرًا إلى أن "الحوثيين يمارسون القرصنة والعنف والإرهاب ضد السفن والطائرات". وأضاف ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أن أكثر من عام مرّ منذ أن عبرت سفينة تجارية أمريكية بسلام عبر البحر الأحمر أو خليج عدن بسبب هجمات الحوثيين.

وشدّد على أن "أي قوة إرهابية لن تتمكن من منع السفن الأمريكية من الإبحار بحرية في الممرات المائية العالمية".

وأوضح أن الجيش الأمريكي يستهدف قادة الحوثيين وقواعدهم الدفاعية، وحذّر إيران من استمرار دعمها للحوثيين، مطالبًا بوقف هذا الدعم فورًا.