تشاهدون اليوم.. نهائي كأس الرباطة بين ليفربول ونيوكاسل وديربي لندن بين أرسنال وتشيلسي

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأحد الموافق 16 مارس 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة ليفربول ونيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وديربي لندن بين أرسنال وتشيلسي، ومباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ليفربول × نيوكاسل يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

آرسنال × تشيلسي – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

فولهام × توتنهام هوتسبير – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

ليستر سيتي × مانشستر يونايتد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ليجانيس × ريال بيتيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إشبيلية × أتلتيك بيلباو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

رايو فاليكانو × ريال سوسيداد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أوساسونا × خيتافي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

أتلتيكو مدريد × برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فينيسيا × نابولي – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

بولونيا × لاتسيو – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

روما × كالياري – الساعة 5 مساء على قناة AD Sports 1 HD

فيورنتينا × يوفنتوس – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

أتالانتا × انتر ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بوخوم × آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

هايدنهايم × هولشتاين كيل – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 8

شتوتجارت × باير ليفركوزن – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليون × لوهافر – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

مونبلييه × سانت إيتيان – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

ستاد بريست × ستاد ريمس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ستراسبورج × تولوز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

باريس سان جيرمان × مارسيليا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4