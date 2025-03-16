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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لعدم إجادته السباحة.. تفاصيل غرق طالب بترعة في الصف

ارشيفيه
ارشيفيه
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل غرق طالب في مياه ترعة بمنطقة الصف، حيث تبين أن المتوفي نزح إلي المياه هربا من حرارة الجو ولعدم اجادته السباحة جرفه التيار ولم يتمكن من الخروج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بغرق طالب في مياه ترعة بمنطقة الصف، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لطالب 13 سنة، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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