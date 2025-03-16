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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتهاء اختبارات مسابقة القرآن الكريم بمسجد التواب بالغردقة بمشاركة 350 متسابقا

امام مسجد مع طلاب
امام مسجد مع طلاب بالغردقة
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أنهى مسجد التواب بالغردقة اختبارات  المسابقة الرمضانية الكبرى فى حفظ القرآن الكريم والتى تقدم لها اكثر من 350 طفل بمشاركة الشيخ إسماعيل السباعى مدير إدارة أوقاف الغردقة

وأضاف الشيخ حسن رميح إمام وخطيب مسجد التواب أن المسابقة قسمت إلى 11 مستوى:

  • المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا.
  • المستوى الثاني: حفظ خمسة وعشرين جزءًا.
  • المستوى الثالث: حفظ عشرين جزءًا.
  • المستوى الرابع: حفظ نصف القرآن.
  • المستوى الخامس: حفظ عشرة أجزاء.
  • المستوى السادس: حفظ ربع يس.
  • المستوى السابع: حفظ خمسة أجزاء.
  • المستوى الثامن: حفظ ثلاثة أجزاء.
  • المستوى التاسع:  حفظ جزءين.
  • المستوى العاشر: حفظ جزء.
  • المستوى الحادى: عشر حفظ نصف جزء.

وأشار “رميح” إلى أن مسابقة هذا العام  شهدت إقبالًا من الاطفال حيث تقدم لها  اكثر من 350  واقيمت الاختبارات فى الخامس عشر من رمضان بعد صلاة التراويح بالمسجد.

واشار “رميح” إلى أن من شروط المسابقة ألا يقل سن المتسابق عن خمسة أعوام.

حيث سيتم تكريم الفائزين يوم الخميس الموافق 21 رمضان 1446 هجرية بعد صلاة التراويح بمشاركة قيادات مديرية أوقاف البحر الأحمر.

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