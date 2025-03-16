اليوم.. انعقاد مؤتمر الإعلان عن مشروع “ذاكرة الصحافة المصرية” بـ"الصحفيين"

تعقد نقابة الصحفيين، اليوم الأحد 16 مارس، في تمام الساعة 2 ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًا بالقاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي)، للإعلان عن تفاصيل مشروع “ذاكرة الصحافة المصرية”.

ويهدف المشروع إلى تطوير مكتبة النقابة وتعزيز مقتنياتها، مع الحفاظ على التراث الصحفي للأجيال القادمة، في إطار جهود النقابة لحفظ تاريخ الصحافة المصرية وتوفير مرجع ثري للصحفيين والباحثين.

وتدعو النقابة جميع المهتمين من الصحفيين والباحثين، خصوصًا الراغبين في التطوع لدعم المشروع، إلى حضور المؤتمر.

وكانت النقابة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن اكتشاف مخطوط نادر من القرن التاسع عشر، خلال عمليات الجرد والتطوير الجارية بمكتبتها، بإشراف الدكتور خالد عزب، مستشار النقابة للتوثيق وتطوير المكتبة.

وجدير بالذكر أن النقابة أطلقت، في 15 أغسطس الماضي، مشروع الأرشيف الرقمي للصحافة المصرية، والذي يهدف إلى جمع وتوثيق أرشيف الصحافة المصرية على مر العصور، وإتاحة “الكنوز التاريخية” للصحافة المصرية أمام الصحفيين والباحثين والمواطنين.