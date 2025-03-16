تداول 15 ألف طن و1075 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1075 شاحنة و150 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 560 شاحنة و135 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 515 شاحنة و15 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينتين اسنا و ALCUDIA EXPRESS ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين دليلة والحرية ، كما تم تداول 3100 طن بضائع 435 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ENGI.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1680 راكب بموانيها.