قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مدن بالضفة الغربية

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الأحد/، قرية الولجة شمال غرب بيت لحم بالضفة الغربية.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت الولجة، وتمركزت عند منطقة "الإسكانات"، وداهمت منزل المواطن نبيل خالد حجاجلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية لـ "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وداهمت منازل عدد من المواطنين في حي القرعان، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وانسحبت من المدينة بعد اقتحام استمر لساعتين دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.