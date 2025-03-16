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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع وإصابة 15 شخصا إثر انفجار قرب حافلة ركاب جنوب غربي باكستان

انفجار في باكستان
انفجار في باكستان
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لقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأصيب عشرة آخرون بجروح؛ إثر وقوع انفجار بالقرب من حافلة ركاب على طريق سريع بإقليم "بلوشستان" في جنوب غربي باكستان.
وذكرت الشرطة الباكستانية- حسب ما ذكرته قناة (جيونيوز) الباكستانية، اليوم /الأحد/- أن اثنين من بين المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى في أعقاب الانفجار، في حالة حرجة.
وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول موقع الحادث، وجارٍ مواصلة التحقيقات؛ للكشف عن سبب الانفجار وطبيعته.
 

انفجار بلوشستان باكستان