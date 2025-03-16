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الأحد 16 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 33

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار نهارا على اغلب الانحاء مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت هيئة الارصاد انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 34 للعظمي والصغرى 16 درجة ، وعلى جنوب الصعيد  38 للعظمي والصغري 19 درجة .

الارصاد حالة الطقس درجات الحرارة