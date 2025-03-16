اليوم.. طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 33

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار نهارا على اغلب الانحاء مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت هيئة الارصاد انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 34 للعظمي والصغرى 16 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمي والصغري 19 درجة .