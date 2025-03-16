مقتل وإصابة 7 أشخاص في هجمات مسلحة بإقليم "خيبر بختونخوا" شمال غربي باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم /الأحد/، مقتل أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة ضباط شرطة، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين إثر وقوع هجمات مسلحة متفرقة بإقليم "خيبر بختونخوا" في شمال غربي البلاد.



وقالت الشرطة- وفق قناة (جيونيوز) الباكستانية، الناطقة باللغة الإنجليزية- إن ثلاثة مراكز تابعة للشرطة في مدينتي "بيشاور" و"كاراك" ومنطقة "تانك" تعرضت لهجمات شنها مسلحون صباح اليوم؛ مما أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وفي هجوم منفصل بمدينة "كاراك"، شن مسلحون هجوما على منشأة للغاز بالمدينة؛ ما أدى إلى مقتل حارس أمن وإصابة أخر. فيما تعرض ضابط شرطة متقاعد لطلق ناري أودى بحياته في مقاطعة "جنوب وزيرستان".

تجدر الإشارة، إلى أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021.. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".