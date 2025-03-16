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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البيت الأبيض يرجح استمرار الضربات الجوية على اليمن لعدة أسابيع

الغارات الأمريكية
الغارات الأمريكية
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 رجح مسئول بالبيت الأبيض، اليوم /الأحد/، استمرار الضربات الجوية باليمن لعدة أسابيع.


وقال المسئول الأمريكي، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم، إن الولايات المتحدة لن تغزو اليمن بريا ولن ترسل قوات على الأرض هناك، بل ستعمل على شن سلسلة من الهجمات على أهداف استراتيجية.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أعلنت، في وقت سابق، أن الهجمات على الحوثيين، أمس /السبت/، بداية لعملية واسعة النطاق في أنحاء اليمن 
دفاعا عن المصالح الأمريكية، وأن الضربات تهدف أيضا إلى "ردع الأعداء واستعادة حرية الملاحة".

بالبيت الأبيض الضربات الجوية اليمن