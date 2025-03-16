ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد 16 مارس 2025

ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، الموافق 16 مارس 2025.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4811 جنيهًا للبيع، 4783 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4210 جنيهًا للبيع، 4185 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3609 جنيهًا للبيع، 3587 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2807 جنيهًا للبيع، 2790 جنيهًا للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب 33680 ألف جنيه للبيع، 33480 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر الأونصة 149652 جنيهًا للبيع، 148764 جنيهًا للشراء.