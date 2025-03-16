فاكهة تساعدك للحصول علي بشرة خالية من التجاعيد

للموز فوائد كثيره ،وقد تتعدد وتتنوع لتشمل أيضا قشره حيث اكد عليه الأطباء باجماع ، في هذا التقرير نعرض لفوائده العديدة ونختار في ذلك قشره كما حددها الأطباء علي النحو التالي.



يؤكد الأطباء علي فوائد قشر الموز اذ حددوها في كونه بيحتوي علي نسبه جيدة من مركبات "البوليفنيول و الكاروتينات "التي تعد بمثابه مادة مضادة للاكسدة اذ تساهم بدورها في مجموعه من الفوائد كالآتي:



اولا :تقليل ظهور التجاعيد

أوضح الأطباء بأجماع هذ الفائده في أنها تتحدد في احتواء قشره علي خصائص قويه تتمثل في كونه مزود بمركبات "البوليفنيول والكار تينات"التي تعد بمثابه مادة مضاد للاكسده اذ تساهم بدورها في حمايه البشره من التجاعيد وذلك بكونها تحارب جزور خلايا البشره الميته المسببة للنمش والتي بدورها تسرع من ظهور علامات التجاعيد اذ تقلل من أضرارها علي خلايا البشره بحمايتها من ظهورها فتكسبهاةنضارة وتجدد بأنها تجعلها أكثر لطفا ورطوبه .

للحصول علي هذه الفائده

ينصح الأطباء بتدليك البشره بالجانب الداخلي من قشرة الموز ثم وضعها مع العسل ثم غليها في الماء مع الانتظار من ٢ .الي ٣ دقيقه ثم شطف البشره بالماء الفاتر وبذلك يتم التخلص من التجاعيد.



ثانيا :علاج حب الشباب

يضيف أيضا الأطباء الي قائمة فوائد قشر الموز في كونه يعد علاج “ لحب الشباب” الذي يعاني منه الكثير وذلك لكونه يشكل مرطب طبيعي معزز لحمايه البشره من أشعة الشمس التي بدورها تساهم في تقويه ظهور علامات “خب الشباب" ا وذلك بأجتوائه علي مجموعة من الفيتامينات التي بدورها تعزز من حمايه البشره اذ تحتوي علي مادة الزنك التي بدورها تعد بمثابه مضاد للبكتريا المسببه “لحب الشباب ”والالتهابات

للحصول علي هذه الفائده

يوصي الاطباء بفرك المنطقة المصابه بالجزء الداخلي من قشرة الموز وذلك بعد تنظيفها بغسول لطيف من ١٠ الي ١٥ دقيقه ثم غسلها بالماء الفاتر .



ثالثا :تفتيح البشره

يؤكد أيضا الأطباء ان فوائده تتعدد لتشمل تفتيح البشره موضوحين هذه الفائده بكونها تتجلي في أنه يقلل من النمش الذي تتعرض له البشره اذ بدوره وبأحتوائه علي مركبات فعاله كمادة مضاده للاكسده يعزز من تغذيتها بحمايتها من كل الآثار الضارة التي تظهر في البشره من التهابات وعدوي

وتلك التغذيه تأتي بسبب احتوائه علي مركبات فعاله من" االفلا فونويد" الذي بدوره يؤثر علي البشره فيكسبها نضارة وتفتح بحيث تكون اكثر رطوبه وتتغذي وعنها تواجه انواع النمش والعدوي . ولعل ذلك بسبب احتوائه علي “مركب الفلافونويد الذي يحتوي ” علي "حمض السرتيك" اذ يساهم بدوره في تقشير البشره بلطف و تغذيتها بتكسير الروابط الميته ما بين خلايا البشره وعليه تصبح البشره أكثر نضارة وأكثر تفتح .



للحصول علي هذه الفائده

ينصح بتقطع نصف الموزة مع القشره الخاص بها ثم هرسها باستخدام محضر الطعام لتصبح عجينة ثم يضاف إليها معلقه من اللبن والعسل وماء الورد ثم يوضع الخليط علي الوجه والرقبه وبذلك يتم الحصول علي الفائده بعد غسل الوجه بالماء الدافئ

وعلي ذلك ينصح الأطباء باستخدام قشر الموز مؤكدين عليه “كماسك طبيعي” يتحقق من خلاله الحصول علي فوائد تقليل ظهور التجاعيد والحصول علي بشرة رطبه ناضرة مفتحة بطرق بسيطة منزليه