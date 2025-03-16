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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع عامل وإصابة آخر إثر سقوط «كلارك» أثناء عملهما بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي عامل مصرعه وأصيب آخر سقط عليهما “كلارك” أثناء العمل داخل شركة منظفات بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، وجرى إيداع الجثة والمصاب داخل مستشفى ناصر العام، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغا بمصرع وإصابة عاملان.

بإجراء التحقيقات تبين سقوط كلارك أثناء قيام عمال بالعمل داخل شركة منظفات بشبرا الخيمة، مما أدى إلى مصرع عامل وإصابة آخر.

جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى ناصر العام  وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

مصرع عامل وإصابة آخر مصرع عامل مستشفى ناصر العام مدير أمن القليوبية لقي عامل مصرعه