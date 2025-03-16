"مستقبل وطن المنيا" ينظم حفل الإفطار السنوي بالعدوة.. صور

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن مركز العدوة حفل إفطارها السنوي تحت إشراف العمدة محمود عبدالحفيظ أمين مركز العدوة ومحمود مختار أمين تنظيم المركز وهيئة مكتب أمانة العدوة، وسط لفيف من القيادات البرلمانية والتنظيمية بأمانة المحافظة وأمانات المراكز والأقسام والوحدات الحزبية بمركز العدوة والقيادات التنفيذية بالعدوة.

شهد الحفل حضور النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة ووليد عبد القوي أمين تنظيم المحافظة والنائب محمد عبد الحفيظ عضو مجلس الشيوخ والنائب سعودي عبدالرحمن عضو مجلس النواب، وطاهر فتح الباب وعبدالمحسن حته الأمناء المساعدين للمحافظة والعمدة سيف سعداوي أمين لجنة القبائل العربية بالحزب وبعض أعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة،و أمناء وأمناء تنظيم المراكز والأقسام في أجواء سادها الود والمحبة والألفة بين جميع الحضور.

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