كندا تراجع طلب شراء طائرات "إف-35" وسط خلاف مع أمريكا

قرر رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، مراجعة عقد بلاده مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لشراء طائرات مقاتلة من طراز "F-35".

ووصفت وكالة "بلومبرج" السبت هذه الخطوة بأنها "تمثل جبهة جديدة في النزاع بين الجانبين ردا على التعريفات الجمركية والخطاب التوسعي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكندية أليكس تيترو -وفق "بلومبرج"- إنه بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية طلب كارني من وزير الدفاع بيل بلير العمل مع القوات المسلحة ووزارته "لتحديد ما إذا كان عقد F-35، كما هو الحال، هو أفضل استثمار لكندا، وما إذا كانت هناك خيارات أخرى يمكن أن تلبي احتياجات كندا بشكل أفضل".

وتم الانتهاء من صفقة بقيمة 19 مليار دولار كندي (13.2 مليار دولار أمريكي) لشراء 88 طائرة "F-35" لتحل محل أسطول الطائرات الحربية الكندية القديم في عام 2023 وقد تعهدت كندا بتقديم التزام قانوني بتقديم أموال لأول 16 طائرة.

وأضاف المتحدث أن الصفقة لم يتم إلغاؤها، لكن كندا بحاجة إلى "التأكد من أن العقد في شكله الحالي يصب في مصلحة الكنديين والقوات المسلحة الكندية".