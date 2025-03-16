البيت الأبيض: الحوثيون استهدفوا السفن الأمريكية أكثر من 300 مرة منذ 2023

أعلن البيت الأبيض، السبت، أن جماعة الحوثي استهدفت السفن الأمريكية العسكرية والتجارية أكثر من 300 مرة منذ عام 2023، في إطار التصعيد المستمر في البحر الأحمر.

ووفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن عدد الهجمات على السفن العسكرية بلغ 174 هجومًا، بينما استُهدفت السفن التجارية 145 مرة.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي "قوى إرهابية" بمنع السفن التجارية والعسكرية الأمريكية من التحرك بحرية في الممرات البحرية الدولية.

وأشار إلى أن الإجراءات التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف إلى وضع حد لهذه التهديدات، في إشارة إلى الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة ضد الحوثيين.

وكان ترامب قد أعلن شن ضربات جوية على مواقع للحوثيين في اليمن، عقب تصنيف إدارته للجماعة على أنها "تنظيم إرهابي أجنبي".

واستهدفت الضربات الجوية محافظات عدة، منها ذمار والبيضاء وصعدة، بالإضافة إلى العاصمة صنعاء، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام اليمنية.

وتشهد الممرات البحرية في البحر الأحمر توترًا متزايدًا بسبب الهجمات التي يشنها الحوثيون، والتي يعتبرونها ردًا على عمليات التحالف الدولي في المنطقة.