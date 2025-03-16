ارتفاع عدد قتلى العاصفة القوية التي ضربت الولايات المتحدة إلى 28

ارتفعت حصيلة القتلى جراء العاصفة العاتية التي اجتاحت مناطق واسعة من الولايات المتحدة إلى 28 شخصًا، وفقًا لما أوردته شبكة "إية بي سي" الإخبارية.

وأوضحت القناة أن ملايين الأمريكيين ما زالوا تحت تهديد خطر الأعاصير والرياح العاتية، حيث تستمر العاصفة القوية، المصحوبة بإعصار، في التحرك شرقًا، مهددة مناطق واسعة في الغرب الأوسط وجنوب البلاد.

وبحسب تقارير الأرصاد الجوية، وصلت سرعة الرياح إلى 130 كيلومترًا في الساعة، مصحوبة بحبات برد كبيرة، مما تسبب في أضرار جسيمة للممتلكات والبنية التحتية.

وفي وقت سابق، تسببت الحرائق الهائلة والعواصف الترابية في ولايات كانساس وتكساس وأوكلاهوما، مما أسفر عن مقتل 13 شخصًا، فيما كانت 15 حالة وفاة أخرى ناجمة عن الأعاصير والرياح العاتية.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمالية اشتداد العاصفة في الساعات القادمة، مشددين على ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية الأرواح والممتلكات.

هذا وقد أعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ في عدة ولايات، بينما تعمل فرق الإنقاذ على إجلاء السكان المتضررين وإعادة فتح الطرق المغلقة بسبب سقوط الأشجار والانهيارات الطينية.