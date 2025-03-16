الحوثيون: الهجمات الأمريكية لن تثنينا عن دعم غزة وستؤدي إلى تصعيد أكبر

الأحد 16/مارس/2025 - 04:28 ص

أكد المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين أن الهجمات الأمريكية لن تردعهم عن دعم غزة، بل ستؤدي إلى تصعيد أكبر وأكثر شدة، مشيرًا إلى أن استهداف المدنيين يعكس عجز الولايات المتحدة.

وفي بيان رسمي، شدد المجلس على أن استهداف المدنيين في اليمن يُعد دليلًا على فشل واشنطن، مؤكدًا أن هذا التصعيد لن يثني الجماعة عن مواصلة دعمها لغزة، بل سيدفعها نحو مزيد من التصعيد.

وأضاف البيان أن العمليات البحرية اليمنية ستستمر حتى يتم رفع الحصار عن غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية، معتبرًا أن الغارات الأمريكية تعكس عودة لعسكرة البحر الأحمر وتمثل تهديدًا مباشرًا للملاحة الدولية.