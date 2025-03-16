ليلة بروح الشباب يتألق فيها علي الألفي بساحة الهناجر.. صور

انطلقت فعاليات الليلة التاسعة للنسخة التاسعة من برنامج "هل هلالك"، الذى يقيمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، مساء أمس السبت، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة فى رمضان تحت شعار "من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور".

أحيا الفنان علي الألفي حفل الليلة التاسعة لبرنامج "هل هلالك"، بباقة من أعماله الغنائية، إلى جانب أغنيات لأشهر نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي، وتفاعل جمهور ساحة مركز الهناجر للفنون مع غناء الفنان علي الألفي، وردد معه ما تغنى به خلال الحفل.

وقد تغنى الفنان علي الألفي بمجموعة من الأغانى الشهيرة منها "يا حبيبتي يا مصر، آدم وجميلة، ألف ليلة وليلة، على رمش عيونها، نسم علينا الهوى، كل ده كان ليه، سيرة الحب، إن راح منك يا عين، ست الحبايب، ومقطوعات من أشهر أغانى أم كلثوم ووردة وفيروز وأنغام"، وذلك بمصاحبة فرقته الموسيقية .

وكالمعتاد كل عام تبدأ فعاليات اليوم بمشاركة من البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يعرض مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وقد شهدت الليلة إقبالا جماهيريا كبيرا من كافة أعمار الأسرة المصرية لمشاهدة الأوبريت، الذي من المقرر أن يعرض حتى نهاية برنامج "هل هلالك".

وقدمت منصة "غناوي زمان" للفنان عبدالرحمن عبدالله والفنانة أمنية النجار، عدد من الدويتهات الشهيرة والتى تفاعل معها الجمهور، أما منصة "مزيكا" التى يقدمها عازف الكمان الفنان عمرو درويش، فقد عزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأغانى كبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي.

ويقام ضمن برنامج فعاليات "هل هلالك" فى نسخته التاسعة، يوميا "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج، بهدف الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته.

وانطلاقا من وصول الثقافة والفن لكل الأسر المصرية، توجه وزارة الثقافة هذا العام دعوة عامة للجمهور، لمشاهدة فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك مجانا، ويستقبل مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون الجمهور يوميا فى الثامنة مساء حتى يوم ٢١ مارس الجاري.