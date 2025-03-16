لمنعه من التعدي على والدته.. مقتل شاب على يد شقيقه بإحدى قرى مركز المنزلة بالدقهلية

لقى شاب مصرعه طعنًا بسكين على يد شقيقه بقرية العزيزة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية بعد مشاجرة بينهم نتيجة طلب المجني مبلغ من المال من والدته وتعديه اللفظي عليها، وتدخل شقيقه الأكبر لتأديبه، وجرى إيداع الجثمان بمستشفى المنزلة العام وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة بوصول "أدهم عبود محمود المشاعلي"، 19 عامّا جثة هامدة إدعاء تعدي.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى المستشفى وبالفحص وسؤال مرافقيه اتهموا شقيقه"محمد"، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وطعنه طعنة غائرة بالبطن أدت إلى وفاته وذلك بعد قيام المجني عليه بطلب مبلغ من المال من والدته لشراء هاتف محمول وتعديه اللفظي عليها مما ادي إلى تدخل شقيقه الأكبر "المتهم"، لتأديبه فنشبت مشاجرة انتهت بمصرعه.

وكلف مدير المباحث ضباط فرع البحث الجنائي بقيادة العقيد حمدي الطنبولي، رئيس الفرع وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة بقيادة الرائد معاذ جمال، بسرعة ضبط المتهم.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبطه وبمواجهته أقر واعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان مشرحة مستشفى المنصورة التخصصي "الدولي" وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.