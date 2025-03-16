مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب واشتعال سيارة بالإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بحروق، إثر انقلاب سيارة ملاكي واشتعالها على الطريق الدائري أمام مصنع حديد العلا بالإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات الطوارئ بلاغًا يفيد بانقلاب السيارة واشتعال النيران بها، وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بسيارتين إلى موقع الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الميري لتلقي العلاج اللازم، بينما نُقلت جثتا المتوفين إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

وتباشر الجهات المعنية التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة أسبابه، وسط حالة من الحذر على الطريق نتيجة آثار الحريق.