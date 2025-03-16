مصرع شاب على يد آخر في مشاجرة بينهما بإحدى عزب المنزلة بالدقهلية

لقي شخص في العقد الثالث من عمره مصرعه، متاثرًا بإصابته بجرح طعني في الصدر، وذلك بعد تعدي آخر عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة، بعزبة البلاسي التابعة لمركز المنزلة، في محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المنزلة من المستشفى العام، بوصول شخص يدعى سمير السيد إبراهيم الفقي، 30 سنة، مقيم بعزبة البلاسي دائرة المركز، مصابًا بجرح طعني بمنتصف الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة، ادعاء تعد من آخر.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن المجني عليه تلقى طعنة من سلاح أبيض، سددها له شخص يدعى ر.أ.ع.، خلال مشاجرة، ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته.

تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.