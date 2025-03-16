ترامب يحذر إيران من دعم الحوثيين: "أمريكا ستحملكم كامل المسؤولية"

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إيران من استمرار دعمها لجماعة الحوثي في اليمن، مطالبًا طهران "بوقف فوري" لهذا الدعم، وذلك بعد إعلان واشنطن تنفيذ ضربات جوية "حاسمة" ضد الجماعة المسلحة.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال"،: "دعم الإرهابيين الحوثيين ينبغي أن يتوقف فورًا. لا تهددوا الشعب الأمريكي ورئيسه وطرق الملاحة البحرية العالمية. وإذا فعلتم ذلك، فحذار، لأن أمريكا ستحملكم كامل المسؤولية ولن نقدم إليكم هدايا".

ويأتي تحذير ترامب بعد ساعات من إعلانه أنه أمر بشن ضربات عسكرية على الحوثيين ردًا على هجماتهم المستمرة ضد السفن في البحر الأحمر. وقال الرئيس الأمريكي في تصريح شديد اللهجة: "إن لم تتوقفوا، فستشهدون جحيمًا لم تروا مثله من قبل".

وفي أعقاب الضربات، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن العاصمة اليمنية صنعاء تعرضت لهجمات جوية، مشيرة إلى أن القصف استهدف حيًا سكنيًا في مديرية شعوب شمال العاصمة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون أن الضربات أسفرت عن مقتل 9 مدنيين على الأقل وإصابة 9 آخرين.

تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر، حيث تتهم واشنطن وحلفاؤها الحوثيين بشن هجمات تهدد الملاحة الدولية، بينما يبرر الحوثيون عملياتهم بأنها رد على الدعم الأمريكي والإسرائيلي للحرب في غزة.