ننشر تفاصيل إقالة معلم واستبعاد مدير ومشرف مدرسة بعد ضرب طالب بالمحلة

قررت النيابة الإدارية بالمحلة الكبري بالغربية إقالة مدرس "بالحصة" من العمل بالتربية والتعليم نهائيا واستبعاد مدير مدرسة ومشرف الدور بعد تعديه بالضرب المبرح على أحد تلاميذ الصف الرابع الابتدائي وإصابته بكدمات متفرقة بالجسد بعد أن اكتشف عدم تنفيذ الواجب وطلبه الذهاب للحمام.

كان قد قدم ولي أمر طالب بمدرسة صلاح سالم الابتدائية بالمحلة الكبري شكوى للنيابة الإدارية ضد مدرس رياضيات "بالحصة" لقيامه بالتعدي على نجله بالضرب والسب بسبب طلب نجلة الذهاب للحمام. وتضمنت شكوى ولي أمر الطالب، «أن المدرس قام بغلق باب الفصل بالديسك وقام بالتعدي بالضرب على نجله بسبب طلب الذهاب للحمام، قائلا له: "اعملها على نفسك.. دا أنا هكسر عضمك.. دا أنت أشكالك متسواش جنيه دلوقتي"، وعندما قام نجلي بالصراخ والاستغاثة سمع به عدد من المدرسات بالمدرسة وحاولوا فتح الفصل وإخراج الطالب».

وأضاف ولي أمر الطالب أن المدرس تسبب في إصابة نجله بحالة نفسية سيئة بعد التعدي عليه بهذه الصورة وسط زملائه.