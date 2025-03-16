وقع من على السقالة.. مصرع نجار مسلح سقط من الطابق الثاني بالفيوم

لقى نجار مسلح بقرية منشأة ربيع، التابعة لمركز إطسا محافظة الفيوم، مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف حاد فى المخ وهبوط فى الدورة الدموية والتنفسية، على إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية خلال عمله، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة إطسا، يفيد، بوصول إشارة من مستشفى الفيوم العام، بوصول" أحمد محمد أحمد شعبان 26 عاما، نجار مسلح ومقيم قرية منشاة ربيع التابعة للمركز جثة هامدة "ادعاء سقوط من علو.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إطسا، وبالفحص وسؤال والد المتوفى، ومقيم بذات القرية قرر أنه حال عمل نجله بمنزل تحت الإنشاء بقريه منشأة ربيع بدائرة المركز ووقوفه أعلى سقالة خشبية بالطابق الثاني، اختل توازنه وسقط أرضا مما أدى إلى وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف حاد بالمخ ولا توجد شبهة جنائية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.