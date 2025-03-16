الجيش الأمريكي: الضربات على الحوثيين مستمرة وسط تحذيرات من "جحيم غير مسبوق"

أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن الضربات العسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن لا تزال متواصلة، وذلك بعد أيام من بدء العمليات العسكرية التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن هذه الضربات قد تستمر "لأيام وربما أسابيع"، في إطار سعي واشنطن لوقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن عن بدء العمليات العسكرية في وقت سابق يوم السبت، محذرًا الحوثيين بقوله: "إن لم تتوقفوا، فستشهدون جحيمًا لم تروا مثله من قبل".

وفي أعقاب البيان الأمريكي، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن العاصمة صنعاء تعرضت لضربات جوية، مشيرة إلى أن القصف استهدف حيًا سكنيًا في مديرية شعوب شمال العاصمة.

من جهتها، قالت وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون إن الغارات أسفرت عن مقتل 9 مدنيين على الأقل وإصابة 9 آخرين، وفق ما أعلن المتحدث باسم الوزارة.

تأتي هذه الضربات في ظل تصاعد التوتر في البحر الأحمر، حيث تتهم واشنطن وحلفاؤها الحوثيين بشن هجمات تستهدف الملاحة الدولية، في حين يؤكد الحوثيون أن عملياتهم تأتي ردًا على الدعم الأمريكي والإسرائيلي للحرب في غزة.