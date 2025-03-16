إقليم التبت يتعرض لهزة أرضية ضحلة على عمق 10 كيلومترات

أعلن المركز القومي الهندي لرصد الزلازل، السبت، عن رصد هزة أرضية جديدة بإقليم التبت، بلغت شدتها بلغت 5ر3 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات.

وذكر المركز أن الهزة تبدو بسيطة، إلا أن خطورتها تنجم عن رصدها على عمق 10 كيلومترات، ما يعني أن منطقة حدوثها عرضة لتوابع زلزالية.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل هذه الهزة عند خط عرض 39ر28 درجة شمالا وخط طول 89ر86 درجة شرقا، وتندرج تحت فئة الزلازل "الضحلة" التي توصف بأنها أكثر خطورة من الزلازل "العميقة" لأنها تطلق طاقة أكبر قرب سطح الأرض ما يتسبب في حدوث أضرار مادية وخسائر بشرية أكثر، مقارنة بالزلازل العميقة التي تفقد طاقتها أثناء طول فترة انتقالها إلى سطح الأرض.