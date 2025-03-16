رئيس جامعة المنصورة يشهد مباريات الدور نصف النهائي في الدورة الرمضانية.. صور

شهد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، مساء أمس السبت الموافق، مباريات كرة القدم في الدور نصف النهائي من الدورة الرمضانية العشرين لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وجامعات تحالف الدلتا، والتي نظَّمها نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة تحت شعار "الشراكة من أجل بناء الإنسان"، وذلك بالصالة المغطاة في القرية الأولمبية.

حضر الفعالية الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد القادر محمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والجامعات المشاركة.

بدأت فعاليات اليوم بمباراة بين جامعتي كفر الشيخ ودمياط، والتي انتهت بفوز فريق جامعة دمياط بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، كما تم تكريم أفضل لاعب في المباراة، الدكتور حمدان ربيع، وأفضل حارس مرمى، الدكتور تامر العسكري.

تلا ذلك المباراة الثانية بين منتخبي جامعة المنصورة وجامعة المنصورة الأهلية، والتي انتهت بفوز فريق جامعة المنصورة بنتيجة 2-0، كما تم تكريم أفضل لاعب في المباراة، الدكتور محمد عبد العظيم، وأفضل حارس مرمى، الدكتور وليد شعبان.

يُذكر أن الدورة الرمضانية العشرين الموسعة تضم بطولة الجامعات، بمشاركة جامعات: المنصورة، والمنصورة الأهلية، والمنصورة الجديدة، ودمياط، والدلتا، وحورس، وكفر الشيخ، كما تشمل البطولة بطولتي كليات جامعة المنصورة (تحت السن وفوق السن)، ويشارك فيها 40 فريقًا، وتضم منافسات في كرة القدم، وتنس الطاولة، والبلياردو، والشطرنج.