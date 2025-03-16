«الفني للمسرح» يواصل نجاحاته في «هل هلالك» بأوبريت الليلة الكبيرة.. ويستعد لجولته حتى نهاية رمضان

شارك البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج هشام عطوة، في الليلة الثامنة من البرنامج بأوبريت "الليلة الكبيرة" وسط إقبال جماهيري كبير على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة في رمضان تحت شعار "من المدفع للسحور.. احتفالات الثقافة نور"، وضمن فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك" الذي يقيمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

أوبريت "الليلة الكبيرة"، من تأليف الشاعر صلاح جاهين، وألحان الموسيقار سيد مكاوي، لاقى تفاعلًا واسعًا من مختلف الفئات العمرية، ليؤكد نجاحه المستمر كأحد العروض التراثية المميزة في المسرح المصري.

ومن المقرر أن يستمر عرضه حتى نهاية برنامج "هل هلالك".

وقال الدكتور أسامة محمد علي، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، إن الأوبريت لم يقتصر على عروضه داخل المسرح، بل تم تقديمه في عدد من الأماكن، حيث عُرض يومي 27 و28 فبراير الماضي في نادي هليوبوليس مجانًا للأعضاء.

كما قُدِّم في قاعة صلاح جاهين التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية يومي 6 و13 مارس، وفي نادي نيو جيزة يوم 14 مارس، ومول العرب بمدينة 6 أكتوبر يوم 15 مارس.

وأضاف «علي»، أن الأوبريت سيواصل جولاته خارج المسرح خلال الشهر الكريم، حيث سيُعرض يوم 21 مارس في مول العرب - فرع طنطا، ليعود مجددًا إلى القاهرة يوم 28 مارس في نادي دجلة بالمعادي، مع استمرار تقديم جميع العروض مجانًا للأعضاء والرواد.