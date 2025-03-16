طائرة سيدات الأهلي تقهر الزمالك وتتوج بلقب الدوري

توج فريق طائرة سيدات الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك بمواجهتين دون رد في نهائي البطولة الذي يقام بنظام “بيست أوف ثري”.

حققت سيدات طائرة الأهلي الفوز في الشوط الأول بنتيجة 25-15، وفازت سيدات الزمالك بالشوط الثاني بنتيجة 27-25، وعادت سيدات الأهلي بشوطين على التوالي بنتيجة 25-16 و25-19 ليحسم فريق سيدات طائرة الأهلي المباراة ويحقق لقب الدوري.

وحسمت سيدات طائرة الأهلي الفوز في المباراة الثانية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، مساء أمس السبت، على صالة حسن مصطفى.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي حقق الفوز في المباراة الأولى أمس بثلاثة أشواط مقابل شوطين أيضا.